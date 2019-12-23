Полковник Росгвардии, сдавший анализы за сына-виновника ДТП, избежал наказания

Полковнику может грозить увольнение по дискредитирующим основаниям Скриншот: с сайта ntv.ru

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В екатеринбургском 58-м военном следственном отделе СКР по Центральному военному округу закончена проверка по полковнику Росгвардии Андрею Васильеву. Полковника проверяли в рамках статьи 316 УК РФ «укрывательство преступления».

«Принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, так как нельзя привлекать близкого родственника. Решение по делу направлено на утверждение военному прокурору, он имеет право его отменить», — сообщил «URA.RU» источник в следственном органе.

Адвокат Сергей Колосовский объяснил «URA.RU», что такое решение означает, что полковник признан виновным в совершении преступления, но освобождается от ответственности из-за родства. «Спецсубъектами по подделке доказательств являются следователь, дознаватель и защитник. В статье 316 есть примечание: лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. Однако теперь полковника должны уволить со службы по дискредитирующим основаниям», — сказал Сергей Колосовский.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Васильев, будучи пьяным, угнал машину KIA Rio у своего собутыльника и на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. Полковник после ДТП приехал с сыном в горбольницу № 24, воспользовался тем, что медсестра в момент сдачи анализа вышла из кабинета, и сдал свою мочу вместо сына. В итоге уголовное дело возбуждено в СК в отношении дежурного врача Дмитрия Челнокова, который не проконтролировал сдачу анализа.