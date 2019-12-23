Хромающего тюменца выгнали из тюменского McDonald’s Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работники McDonald’s в Тюмени отказались вызывать медиков мужчине, который обратился к ним за помощью с обморожением ног, и выгнали его из заведения. Информацию об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

«Ночью 22 декабря около McDonald’s на улице Ленина к нам, сильно хромая, подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь. Он сказал нам, что отморозил ноги и не может больше идти», — сообщил в местном паблике «ВКонтакте» Александр Воронов. По его словам, мужчина пытался получить помощь в кафе, но его оттуда выгнали на улицу вместе со всеми посетителями — происшествие произошло в час ночи (к моменту закрытия заведения).

Молодые люди, к которым обратился мужчина с обморожением, вызвали скорую и попросили сотрудников McDonald’s через круглосуточное окно пустить пострадавшего в тамбур, чтобы погреться, но им отказали. Тогда компания отвела его в расположенное на том же Цветном бульваре кафе Pizza Mia, куда уже приехала скорая помощь.

«После осмотра и оказания помощи 58-летнего пациента доставили в ОКБ №2. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь по поводу раны голени. В дальнейшем рекомендовано амбулаторное наблюдение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1».

По данным медработников, вызов пациенту осуществляли два раза — сначала на адрес Ленина, 54, где расположен McDonald’s, а затем на улицу Герцена, 63. После оказанной помощи пациент самостоятельно ушел из больницы. В McDonald’s наотрез отказались оперативно комментировать «URA.RU» произошедшую ситуацию и потребовали письменный запрос, который был направлен.