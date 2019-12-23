Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил не менять координатора в Югре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назначил Евгения Данникова координатором регионального отделения партии в Югре. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате фракции либерал-демократов в думе ХМАО.

«Кандидатура Данникова была рекомендована на пост координатора лидером ЛДПР Владимиром Жириновским по решению Высшего совета партии», — сообщили в аппарате фракции регионального ЛДПР.

Сам партийный функционер в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что был переизбран координатором окружного отделения. «Я нахожусь на этом посту с 2017 года, координатор — должность выборная. Срок моих полномочий продлен до 2021 года. За это время будет две избирательных кампании. Следующей осенью — местные выборы. Там мы претендуем примерно на 90 вакансий. В 2021 году — выборы в окружную и федеральную думу», — заявил Данников.

Он также добавил, что ЛДПР ведет переговоры с рядом известных в Югре политиков об их вступлении в партию, но назвать конкретные фамилии отказался. «Новые лица появляются постоянно. Будем еще удивлять, диалоги постоянно ведем с активными гражданами нашего округа», — прокомментировал Данников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что к югорским либерал-демократам присоединился экс-спикер думы Сургута Сергей Бондаренко. Он стал помощником депутата Госдумы от «тюменской матрешки» Евгения Маркова и будет заниматься законотворческими инициативами.