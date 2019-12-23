Девочка с Донбасса посоветовала Деду Морозу купить бронежилет, чтобы его не убили

В письме Деду Морозу школьница попросила сделать так, чтобы не было войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девятилетняя девочка из донецкого поселка Зайцево написала письмо Деду Морозу, в котором посоветовала ему купить бронежилет, чтобы его не убили. Ее письмо опубликовал телеканал «Звезда».

«Дедушка Мороз, у нас тут стреляют, купи себе бронежилет, чтобы тебя не убили, как папу Наташи (ее подруги — прим. ред.)», — написала в письме девочка. Она рассказала о самом страшном случае в своей жизни, когда попала под обстрел вместе с мамой. С тех пор девочка боится гулять, поэтому у Деда Мороза попросила сделать так, чтобы войн больше не было.

В конце письма школьница написала, что хочет в подарок «телефон-планшет», чтобы общаться с друзьями. Девочка пожаловалась, что над ее кнопочным телефоном смеются мальчики.

Донецкий поселок Зайцево находится в «серой зоне», которая разделяет войска украинских вооруженных сил и армию донбасских ополченцев, поэтому регулярно попадает под обстрелы. Ранее «Национальная служба новостей» передавала, что представители ДНР заявили о возобновившихся обстрелах украинской стороны накануне предполагаемого перемирия. Позже «Утро.ру» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.