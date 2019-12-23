При ДТП погиб пешеход, его дочь госпитализирована Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Погиб пешеход, его дочь госпитализирована, сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«В районе дома на улице Стачек, 56 столкнулись автомобили Ford Kuga и „УАЗ Патриот“. После столкновения „УАЗ Патриот“ отбросило на тротуар, где в этот момент стоял мужчина с двумя детьми», — уточнили представители ГИБДД. По их словам, он был с двумя детьми — один ребенок был доставлен в больницу с травмами, второй же не пострадал.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель иномарки, который не пропустил «УАЗ Патриот», который ехал по главной дороге.

Столкновение машин произошло возле перекрестка Фото: ГИБДД Екатеринбурга