Депутат Госдумы от Пермского края досрочно уходит с поста

Алексей Бурнашов покинул Госдуму РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов покинет свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата Государственной думы! Я искренне прошу прощения у своих избирателей, друзей, что подвел вас!» — написал Бурнашов. Номера телефонов, которые принадлежат депутату, оказались не доступны для звонка.

Бурнашов был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу № 59 в сентябре 2016 года (седьмой созыв). До этого он являлся депутатом законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы.