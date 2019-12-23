Роза Сябитова рассказала, где встретить жениха в новогоднюю ночь

Искать свое счастье в новый год Роза Сябитова советует на главных городских площадях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза Сябитова дала несколько советов незамужним девушкам, как найти будущего супруга в новогоднюю ночь. По словам Сябитовой, лучшим местом для поисков станет центральная площадь в городе.

«Если вы живете в Москве, то обязательно найдите возможность поехать на Красную площадь. Если в другом городе, то все равно есть какая-то центральная площадь, где собирается много народу», — рассказала Сябитова в интервью изданию «Ридус».

Ведущая отметила, что там девушку точно заметят молодые люди, поскольку будут в хорошем настроении после шампанского. При этом Сябитова рекомендует девушкам отправляться на празднества в одиночку, чтобы не иметь конкуренток в лице подруг.

Ведущая также добавила, что встречать сам праздник лучше в больших компаниях и при этом заранее уточнять, будут ли там неженатые молодые мужчины и в каком количестве. В целом сваха советует вести себя более активно, так как, по ее мнению, в современном мире не работают сказки, что «счастье найдет тебя само».

Ранее портал «Утро.ру» передавал, что Сябитова раскритиковала российских мужчин за то, что они слишком ленивые.