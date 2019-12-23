Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. ФОТО, ВИДЕО

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Владимир Путин торжественно открыл новую часть Крымского мостаФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает телеканал 360.

Российский лидер лично проехался на железнодорожном составе из Крыма в сторону Краснодарского края. Также Путин лично выслушал рабочих, которые строили грандиозное сооружение. «Мы победили!» — заявил один из строителей.

Мост, соединяющий Крым с материковой частью России — самый протяженный в стране. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, которая была сдана с семимесячным опережением графика, отмечает «Национальная служба новостей». Первым регулярным пассажирским поездом в Крым станет рейс Санкт-Петербург — Севастополь. Его пассажирами станут 600 человек, пишет RT.

фото: скрин YouTube
Фото: скрин YouTube

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