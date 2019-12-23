Владимир Путин торжественно открыл новую часть Крымского моста
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает телеканал 360.
Российский лидер лично проехался на железнодорожном составе из Крыма в сторону Краснодарского края. Также Путин лично выслушал рабочих, которые строили грандиозное сооружение. «Мы победили!» — заявил один из строителей.
Мост, соединяющий Крым с материковой частью России — самый протяженный в стране. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, которая была сдана с семимесячным опережением графика, отмечает «Национальная служба новостей». Первым регулярным пассажирским поездом в Крым станет рейс Санкт-Петербург — Севастополь. Его пассажирами станут 600 человек, пишет RT.