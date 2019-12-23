На Урале офицера военного училища обвинили в избиении солдата-срочника

В Челябинском гарнизонном суде 27 декабря начнется суд над офицером Челябинского высшего военного училища штурманов (ЧВВАКУШ), избившим солдата-срочника. Соответствующая информация содержится в базе судебных дел.
«28 сентября командир ударил рядового срочной службы Дмитрия Рассадина головой об стену, и это попало в поле зрения камеры видеофиксации, — сообщил „URA.RU“ родственник потерпевшего. — Сейчас парня перевели в другую часть, но на него продолжают „давить“. В том числе через родных».
По его словам, в материалах дела имеются еще несколько зафиксированных на видео эпизодов, как офицер применяет насилие к другим солдатам. «Он у них разбивал сотовые телефоны», — пояснил собеседник.
По данным «URA.RU», Рассадин проходил службу в роте материального обеспечения. Его командиром был капитан Сергей Евченко, в отношении которого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 и п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). «Расследование завершено, материалы переданы в суд», — сообщил «URA.RU» адвокат потерпевшего Денис Смирнов.
Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), училище подчиняется напрямую министерству обороны России. В департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства не ответили на звонок корреспондента агентства, туда отправлен письменный запрос.