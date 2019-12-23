Депутаты свердловского города два месяца не могут выбрать спикера

В думе Алапаевского района уже два месяца нет полновесного спикера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты думы Алапаевского района в третий раз не смогли избрать председателя. Как рассказал «URA.RU» местный депутат Илья Чиж, на сегодняшнем заседании врио спикера Валерий Панов («Единая Россия») не смог набрать большинство голосов.

«Единой России» не хватает простого большинства голосов (для утверждения кандидатуры Панова необходима поддержка восьми человек — прим. ред.). Мы в принципе в нем [Панове] не видим председателя», — сказал Чиж. Он также отметил, что сейчас альтернативы Панову в думе нет.

«Срок полномочий у нового председателя — год и восемь месяцев. А у нас в думе многие директора школ, предприятий. Какой смысл им терять свои должности?» — объяснил Чиж логику коллег. Он также отметил, что за него готовы проголосовать только два депутата, поэтому свою кандидатуру он не выдвигает.

Отсутствие спикера не повлияет на бюджетный процесс в городе — главный финансовый документ на 2020 год уже утвержден, подчеркнул Чиж.

Как писало «URA.RU», в октябре спикер думы Алапаевского района Иван Мельников ушел в отставку. Это произошло после того, как прокуратура внесла думу представление о нарушении Мельниковым порядка декларирования доходов и имущества. Полномочия Мельникова автоматически перешли к его заместителю Валерию Панову, который работает с приставкой и. о.