Врачи одной из больниц в Астраханской области около часа не принимали пациента, пострадавшего в результате ДТП. Об этом сообщает местный «Канал 7+».
Сотрудников скорой возмутило, что врачи в который раз отказываются принимать пациентов и направляют в Астрахань. Однако до Астрахани на 40 километров больше, чем до медучреждения в Наримановском районе. «Вы приемное отделение — мы вам привезли пациента. Вы обязаны его принять», — заявил медик скорой помощи. «Убери телефон — иначе у тебя будут проблемы с Минздравом», — возразил врач больницы. Однако медик остро отреагировал на эту угрозу: «Да ради бога! За 15 тысяч я сам уйду», — крикнул недовольный сотрудник скорой.
В итоге пациента приняли, затем перенаправили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Он находится в реанимации, однако его жизни уже ничего не угрожает. По данным канала, глава регионального Минздрава Федор Орлов отстранил от работы врача, который отказался принимать пациента.