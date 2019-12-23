Раскрыта причина, по которой тюменцы стали чаще умирать

В Тюменской области на 10,3% выросла смертность от заболеваний органов пищеварения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области на 10,3% выросла смертность от заболеваний органов пищеварения. Такие данные за 10 месяцев 2019 года привел Тюменьстат. С 1 января по этой причине умерло 556 жителей региона, против 504 человек, скончавшихся за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по информации статистиков, в области на 5,8% стали чаще умирать из-за новообразований — с начала года онкозаболевания унесли жизни 1920 тюменцев. При этом в регионе снизились смертность от болезней органов дыхания (более чем на 13%) и количество самоубийств (11,1%).

В департаменте здравоохранения Тюменской области взяли время на анализ статистики. «Окончательная статистика по заболеваемости будет посчитана в 2020 году, соответствующий анализ будет по итогам года», — ответили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство сообщало, что по итогам первого полугодия 2019 года по темпам роста смертности в регионе лидировали болезни от новообразований.