22 декабря 2019
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20 декабря 2019

Уральцы открыли сезон новогодних корпоративов массовой дракой. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Разбираться со слишком горячим праздником пришлось полицииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Череда предновогодних корпоративов в Магнитогорске началась с массовой драки в ресторане. Видео с места событий появилось в соцсетях.

На кадрах около полутора десятков мужчин под женский визг и крики, сцепившись, на кулаках выясняют отношения друг с другом. С богато накрытых столов летит посуда, ведущий призывают включить свет — а борьба продолжается в партере. В итоге в побоище вмешивается охрана, которая начинает выводить скандалистов из зала. Желающих продолжить схватку разъединяют их спутницы.

«Сезон новогодних корпоративов обьявляется открытым», — иронизирует в одном из городских пабликов пользователь Алекс Ветров «Скоро в каждом ресторане! Ура! Спасибо, сколько энергии!» — присоединяется к нему Владимир Трубицин. «Был я много раз там. Места мало, людей много — выпили и превратились в тех же гопников», — замечает Евгений Летаков. «Обычная драка выпивших мужиков на корпоративе. А ребята с охраны красавчики, сработали оперативно. В принципе, как и полагается охранникам в данных заведениях», — резюмирует Андрей Сидоров.

Как сообщили «URA.RU» в УМВД по Магнитогорску, сейчас в произошедшем разбирается полиция. «Происшествие зарегистрировано. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, ее ведут сотрудники отдела «Орджоникидзевский», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Происшествия
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