Череда предновогодних корпоративов в Магнитогорске началась с массовой драки в ресторане. Видео с места событий появилось в соцсетях.
На кадрах около полутора десятков мужчин под женский визг и крики, сцепившись, на кулаках выясняют отношения друг с другом. С богато накрытых столов летит посуда, ведущий призывают включить свет — а борьба продолжается в партере. В итоге в побоище вмешивается охрана, которая начинает выводить скандалистов из зала. Желающих продолжить схватку разъединяют их спутницы.
«Сезон новогодних корпоративов обьявляется открытым», — иронизирует в одном из городских пабликов пользователь Алекс Ветров «Скоро в каждом ресторане! Ура! Спасибо, сколько энергии!» — присоединяется к нему Владимир Трубицин. «Был я много раз там. Места мало, людей много — выпили и превратились в тех же гопников», — замечает Евгений Летаков. «Обычная драка выпивших мужиков на корпоративе. А ребята с охраны красавчики, сработали оперативно. В принципе, как и полагается охранникам в данных заведениях», — резюмирует Андрей Сидоров.
Как сообщили «URA.RU» в УМВД по Магнитогорску, сейчас в произошедшем разбирается полиция. «Происшествие зарегистрировано. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, ее ведут сотрудники отдела «Орджоникидзевский», — пояснили в пресс-службе ведомства.