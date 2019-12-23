Летчик-герой сравнил «Суперджет» с помесью ишака и кобылы

Российский самолет признали неуправляемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Бывший советник министра транспорта России, Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбаев назвал Superjet New помесью кобылы и ишака. В разговоре с «Национальной службой новостей» Толбаев напомнил, что государство выделит еще больше средств на этот проект.

«Когда ишака с лошадью смешивают, получается мул — неизвестно какое животное, которое никому не подчиняется», — заявил Толбаев. По его мнению, именно это произошло с новым Superjet, потому что самолет «не подчиняется ни летчикам, ни конструкторам».

Герой России напомнил, что это уже третий транш на создание российского самолета. «Куда эти деньги уходят, не знаю. Их делят по частям всем начальникам, чиновникам», — пришел к такому выводу Толбаев. Он пояснил, что государство при этом оказывается в сложной ситуации — если не выделять деньги, то программу придется закрыть и Россия останется без отечественных самолетов, если деньги выдадут, то неизвестно, когда самолет получится комфортабельным в эксплуатации.

Ранее Минпромторг анонсировал, что контракт на выделение 15 млрд рублей подпишут уже в декабре 2019 года. Определенную сумму также выделят на третий этап разработок в 2021 году. Отметим, что разработанные модели Superjet 100 дважды попадали в авиакатастрофы за последнее время. Также в лайнерах находили неисправности.