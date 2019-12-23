Ольга Серябкина выложила новый клип Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица Ольга Серябкина показала видеоклип, над которым она работала с экс-продюсером, уроженцем Кургана Максимом Фадеевым. Отрывок из клипа Серябкина опубликовала в Instagram.

«Не бойся, это мой новогодний подарок каждому из вас. Ловите клип по ссылке в био и в сторис. Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле @malfa.family (продюсерский центр Фадеева MALFA — прим. ред.), поэтому я хотела завершить ей 2к19», — подписала Сербякина. Она уточнила, что сейчас она переживает особенный период. «Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее», — пояснила певица свое предновогоднее состояние.

Артистка призвала подписчиков поделиться своей новогодней мечтой в комментариях. Она отметила, что ей интересно, о чем мечтают и к какой цели идут ее фанаты.

Ранее Фадеев заявил о разрыве контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, куда входила Серябкина. Продюсер также анонсировал перезапуск проекта и подчеркнул, что отныне лейбл будет ориентирован на одного-двух артистов, чтобы «выдавать лучший продукт», отмечает телеканал 360. Первыми артистами MALFA стал бойз-бенд INKI, напоминает сайт VSE42.Ru.