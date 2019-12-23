Серябкина опубликовала последнюю работу с Фадеевым. ВИДЕО

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Ольга Серябкина выложила новый клипФото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица Ольга Серябкина показала видеоклип, над которым она работала с экс-продюсером, уроженцем Кургана Максимом Фадеевым. Отрывок из клипа Серябкина опубликовала в Instagram.

«Не бойся, это мой новогодний подарок каждому из вас. Ловите клип по ссылке в био и в сторис. Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле @malfa.family (продюсерский центр Фадеева MALFA — прим. ред.), поэтому я хотела завершить ей 2к19», — подписала Сербякина. Она уточнила, что сейчас она переживает особенный период. «Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее», — пояснила певица свое предновогоднее состояние.

Артистка призвала подписчиков поделиться своей новогодней мечтой в комментариях. Она отметила, что ей интересно, о чем мечтают и к какой цели идут ее фанаты.

Ранее Фадеев заявил о разрыве контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, куда входила Серябкина. Продюсер также анонсировал перезапуск проекта и подчеркнул, что отныне лейбл будет ориентирован на одного-двух артистов, чтобы «выдавать лучший продукт», отмечает телеканал 360. Первыми артистами MALFA стал бойз-бенд INKI, напоминает сайт VSE42.Ru.

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Не бойся, это мой новогодний подарок каждому из вас ??? Ловите клип по ссылке в био и в сторис. Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле @malfa.family, поэтому я хотела завершить ей 2к19. Плюс дроп клипа в уходящем году придал песне важный посыл ???? Он легко считывается, но его бывает очень сложно воплотить в жизнь. Не бойся… Не бойся любить, действовать, идти к мечте… Сейчас особенный период, когда можно оставить все сомнения в уходящем году и начать действовать в новом. Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее. В идеале – взять бумагу или открыть заметку, сделать список своих желаний на 2020 год. И рядом капсом написать себе – НЕ БОЙСЯ, у тебя все получится. Предлагаю начать делать это в комментариях тут. Напишите свою мечту/цель на следующий год. Мне очень интересно о чем вы мечтаете ??? Мотивируйте лайками всех откомментивших. Я тоже подключусь. С наступающим, люблю всем сердцем !!!! ??

Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@seryabkina)

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© Служба новостей «URA.RU»
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