Минкомсвязи отчиталось о первых учениях в рамках закона о суверенном Рунете. В ведомстве заявили, что тесты прошли успешно, однако в СМИ сообщают, что половина атак условных злоумышленников была успешна.
«Тестировались несколько сценариев: устойчивость связи, безопасность сотовой связи, включая вопросы защиты персональных данных и перехвата трафика, безопасность использования „интернета вещей“. Учения показали, что „в целом органы власти и операторы связи“ готовы противостоять внешней угрозе», — цитирует газета «Ведомости» замглавы ведомства Алексея Соколова.
Однако позже журналист издания ознакомился с презентацией, в которой были представлены итоги учений. Согласно данным, в учениях участвовали четыре федеральных оператора связи, которые должны были отразить 18 различных сценариев атак условных злоумышленников (12 по протоколу SS7, 6 через протокол Diameter).
Согласно презентации, операторы провалил 62,5% атак по протоколу SS7. В случае протокола Diameter злоумышленник добился успеха в 50% случаев.
С 1 ноября в силу вступили поправки в законы «О связи» и «Об информации», которые должны обеспечить целостность, устойчивость и безопасность интернета в России в случае внешних угроз. Согласно «Закону о Рунете», в России должен быть создан резервный интернет для бесперебойной работы российской сети в случае, если отечественные операторы связи не смогут подключиться к зарубежным серверам.
В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком. Угрозы, из-за которых российский интернет может быть изолирован, определили в правительстве.