Путин назвал расцвет бандитизма в Чечне в 90-е годы «общей виной России»

Владимир Путин объяснил, почему в 1990-е годы в Чечне было много бандформирований Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 1990-х годах жить в Чечне, не состоя в вооруженном бандформировании, было невозможно, и это общая вина России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.

По словам российского лидера, в свое время он разговаривал на тему банд с первым президентом Чечни [Ахматом Кадыровым], который и объяснил ему причину сложной ситуации, сложившейся на тот момент в регионе. «Он мне говорил: а в Чечне, говорит, раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда, он говорил. Жить было по-другому невозможно», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

При этом глава государства выразил мнение, что «это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина, России, что довела до такого состояния».

Во время большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин, как напоминает RT, объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. По словам президента, Кадыров-старший сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, а позже погиб от рук террористов. Рамзан Кадыров, как подчеркнул глава государства, до сих пор подвергается опасности и участвует в боевых операциях.