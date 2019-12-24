Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером

Рамзан Кадыров объяснил поведение Ислама Кадырова состоянием здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции. Это сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя скандал вокруг его родственника.

«Он просто перестарался. После операции он вышел на работу. И это отрицательно сказалось на нем. В это время к нему привели аферистов. Он вёл борьбу с мошенниками, которые отнимали деньги у бедных людей. Чтобы быстро вернуть деньги, он использовал такие неприемлемые методы», — приводит слова главы республики «Грозный-информ». По его словам, он просил бывшего мэра Грозного сначала долечиться, а уже после выйти на работу, но тот не послушал. При этом Рамзан Кадыров добавил, что бывший чиновник никогда не был предателем.

В октябре, как напоминает RT, МВД начало проверку в отношении Ислама Кадырова [племянника Рамзана Кадырова]. Такое решение было принято после того, как телеканал «Грозный» выпустил сюжет, в котором чиновник бил электрошокером женщин, подозреваемых в мошенничестве. Видеозаписи с пытками были сделаны в период с 2012 по 2015 год, когда он занимал пост мэра Грозного. Сам он ранее публично извинился и объяснил жестокое обращение с людьми перенесенными операциями. По его словам, он делал это не в корыстных целях, а чтобы помочь жертвам аферистов.