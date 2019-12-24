23 декабря 2019

Медведев подписал указ об изменении экзамена на водительские права. Часть правил обновится уже в январе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, машина, учебный автомобиль, курсы вождения
Вместо «города» и «площадки» появится единый экзаменФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России изменятся правила проведения экзамены на водительские права. Первые нововведения будут реализованы уже в январе 2020 года, однако главные изменения произойдут в октябре. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Так, в январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, где разрешена скорость выше 60 километров в час. Еще одним нововведением станет запрет на возврат нарушителю прав, если у него есть неоплаченные штрафы.

Основное изменение произойдет в октябре, когда экзамен на водительские права начнет проводиться по новым правилам. «На смену традиционным „площадке“ и „городу“ придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения», — передает газета «Коммерсант», ссылаясь на текст постановления. Уточняется, что тест будет проходить на неизвестном для обучающегося маршруте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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