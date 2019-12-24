В России изменятся правила проведения экзамены на водительские права. Первые нововведения будут реализованы уже в январе 2020 года, однако главные изменения произойдут в октябре. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Так, в январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, где разрешена скорость выше 60 километров в час. Еще одним нововведением станет запрет на возврат нарушителю прав, если у него есть неоплаченные штрафы.
Основное изменение произойдет в октябре, когда экзамен на водительские права начнет проводиться по новым правилам. «На смену традиционным „площадке“ и „городу“ придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения», — передает газета «