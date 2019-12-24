Росстат доложил о рекордно низком росте цен на бензин

С начала 2019 года бензин подорожал всего на 1,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2019 году цены на бензин в России показали рекордно низкий рост за последние 11 лет. Такими сведениями поделились в Росстате.

«Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008-го, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го, — сообщили газете «Известия» в Федеральной службе государственной статистики. При этом, уточняется, что с начала года бензин подорожал всего на 1,9%, что впервые с 2016 года уступает общему уровню инфляции.

В Минэнерго и ФАС считают, что динамику роста цен сдерживают меры правительства. В частности, речь идет о действии демпфирующем механизме, который компенсирует производителям часть упущенной выгоды при поставке горючего на внутренний рынок вместо зарубежного. «Демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%», — считает глава департамента Минфина Алексей Сазонов.