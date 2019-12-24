В Кургане нашли оправдание подрядчикам, сорвавшим сроки строительства дороги

Мэрия Кургана не будет предъявлять штрафные санкции подрядчикам, которые не успели закончить работы на улице Мальцева. Об этом рассказал глава Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».
«В документацию внесены значительные изменения по независимым от подрядчика обстоятельствам», — объяснил причины задержки Потапов. Срок контракта по этому проекту продлили до конца первого квартала 2020 года. В то же время глава города рассказал, что строителям, затянувшим реконструкцию парка Победы штрафные санкции будут предъявлены.
Ранее «URA.RU» сообщало, что подрядчика на строительство инженерных коммуникаций на улице Мальцева нашли лишь со второй попытки: строители считали начальную цену контракта заниженной. Работы проводило Введенское ДРСУ.