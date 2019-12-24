23 декабря 2019
22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019

В Кургане нашли оправдание подрядчикам, сорвавшим сроки строительства дороги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, запрещающие знаки, проезд закрыт, ремонт дороги, ул мальцева
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана не будет предъявлять штрафные санкции подрядчикам, которые не успели закончить работы на улице Мальцева. Об этом рассказал глава Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».

«В документацию внесены значительные изменения по независимым от подрядчика обстоятельствам», — объяснил причины задержки Потапов. Срок контракта по этому проекту продлили до конца первого квартала 2020 года. В то же время глава города рассказал, что строителям, затянувшим реконструкцию парка Победы штрафные санкции будут предъявлены.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подрядчика на строительство инженерных коммуникаций на улице Мальцева нашли лишь со второй попытки: строители считали начальную цену контракта заниженной. Работы проводило Введенское ДРСУ.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...