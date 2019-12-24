ФСИН: в семи регионах заключенных кормили курятиной, наполненной гелем

При размораживании тушка курица существенно теряла в весе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обнаружила некачественное куриное мясо в исправительных учреждениях в семи регионах. После размораживания тушки значительно теряли в весе из-за гелевого вещества внутри.

«Выявлены факты несоответствия мяса кур первого сорта требованиям нормативно-технической документации», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы ФСИН. В ведомстве отметили, что по внешним признакам забракованная куриная тушка ничем не отличается от обычной.

Испорченную продукцию передали на экспертизу в Россельхознадзор. Когда будут получены результаты, ФСИН направит их в следственные органы. В каких регионах и какое количество продукции было изъято не уточняется.

Ранее стало известно, что в уральской колонии строгого режима № 46 открылась бургерная. Готовят их сами заключенные, сообщает «Национальная служба новостей». Во ФСИН заявили, что число заключенных в исправительных колониях России снизилось 6% в течение 2019 года. Сейчас там содержится 434 тысячи человек, напоминает Nation News.