Червь был обнаружен на полу одной из душевых комнат в общежитии в Муравленко Фото: Muravlenko_news, Instagram

Сырость в общежитии на улице Ленина в Муравленко (ЯНАО) привела к тому, что в помещение из подвала полезли черви и насекомые. Об этом журналистам пожаловались местные жители.

«От сырости в подвале в комнатах мошки, двухвостки, — сообщают проживающие в доме люди в сообществе Muravlenko_news в Instagram. При этом 2018 году произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации, Управляющей компанией переодически производится дезинсекционных и дератизация мест общего пользования

В администрации Муравленко пояснили: ситуация связана с тем, что здание было построено над местом скопления грунтовых вод — их периодически откачивают, но это не решает проблемы. «Вопрос расселения жильцов сейчас стоит на контроле, — рассказали корреспонденту „URA.RU“ в пресс-службе горадминистрации. — Запланировано, что решение по зданию будет принято во второй половине января — феврале 2020 года, после того, как будут получены результаты экспертизы».