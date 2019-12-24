Названа главная версия крушения истребителя на Дальнем Востоке

Истребитель принадлежал местному авиазаводу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной крушения истребителя Су-57 (Т-50) стал отказ в системе управления. Авария произошла под Комсомольском-на-Амуре.

«Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае стал отказ в системе управления самолетом», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным другого источника издания, проблема была в «управлении хвостовым оперением». По другой версии, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования, сообщает телеканал 360.

ТАСС также сообщил, что пилот, успевший катапультироваться, уже обследован врачами. Сообщается, что ушибов и переломов летчик не получил. Сейчас его обследует невролог, после чего пилота должны отпустить домой.

Истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае. Авария произошла в 120 километрах от аэродрома «Дземги», напоминает «Утро.ру». Самолет принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина (КнААЗ) и не был военным.