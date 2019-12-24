В Хабаровском крае разбился истребитель

Разбившийся самолет принадлежал местному авиазаводу (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Авария произошла под Комсомольском-на-Амуре.

«Крушение произошло в 120 километрах от аэродрома „Дземги“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя в силовых структурах. Произошедшее изданию подтвердили в правительстве региона. Сейчас ведется поиск черных ящиков.

Летчик успел катапультироваться, его позднее подобрал вертолет Ми-8, пишет Lifе . О состоянии летчика ничего не известно. Причины крушения еще выясняются.

По данным издания, машина не военная и принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина (КнААЗ). Этому же предприятию принадлежит аэродром Дземги.