23 декабря 2019

В Хабаровском крае разбился истребитель

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Разбившийся самолет принадлежал местному авиазаводу (Архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Авария произошла под Комсомольском-на-Амуре.

«Крушение произошло в 120 километрах от аэродрома „Дземги“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя в силовых структурах. Произошедшее изданию подтвердили в правительстве региона. Сейчас ведется поиск черных ящиков.

Летчик успел катапультироваться, его позднее подобрал вертолет Ми-8, пишет Lifе. О состоянии летчика ничего не известно. Причины крушения еще выясняются.

По данным издания, машина не военная и принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина (КнААЗ). Этому же предприятию принадлежит аэродром Дземги.

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