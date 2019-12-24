Главным сюрпризом для ребенка стало наличие насекомого в сладком десерте Фото: «Злой и добрый надымчанин», «ВКонтакте»

Подарки на новогодней елке в Надыме (ЯНАО) испортили праздник детям и их родителям. Как сообщили в социальных сетях надымчане, сам праздник им понравился, а вот насекомое в сладком десерте — нет.

«Сегодня были на елке в „Прометее“, праздник был замечательный! Но сюрприз нас ждал уже дома, когда ребенок открыл сладкий презент…» — написала надымчанка Наталья Тимошенко под фотографией кондитерского изделия. По словам женщины, ребенок не сразу заметил, что в десерте «Суфаэль» присутствует постороннее вкрапление, поэтому успел откусить кусок. Насекомое, как указывается в комментариях, напоминает кухонную моль.

Производитель «сюрприза» — ООО «Акконд» (Республика Чувашия) — отрицает свою причастность к инциденту. «Это никак не может быть связано с нарушением технологического процесса, — рассказали журналисту в отделе маркетинга компании. — Подарок сборный, состоит из кондитерских изделий разных производителей. Чтобы разобраться в ситуации, нужно выяснять, кто компоновал подарки, кто и когда их закупал и в каких условиях хранил».

В администрации Надыма пояснили: ДК «Прометей» принадлежит компании «Газпром добыча Надым», муниципальные елки там не проводятся. В пресс-службе предприятия предприятия сообщили, что закупкой сладких подарков занималась профсоюзная организация. «Конфеты были приобретены в надымском магазине „Сладкоежка“ 22 декабря 2019 года, — пояснили в пресс-службе. — Продавец предоставил все необходимые сертификаты, на момент приобретения срок годности не истек».