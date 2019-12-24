23 декабря 2019

Выросло число пострадавших от массового отравления в челябинском садике. Один ребенок в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренинг врачей первичной реанимационной помощи новорожденным. Копейск, Челябинская область, ребенок, симулятор, больница, реанимация, роддом, новорожденный
Один из пострадавших детей в Копейске находится в реанимацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство здравоохранения Челябинской области заявило о 18 пострадавших в результате массового отравления в детском саду Копейска. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минздрава. Один ребенок помещен в реанимацию. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

«Всего пострадавших 18 человек — 16 детей в возрасте от 2 до 6 лет и два сотрудника. Все заболевшие из разных групп. Госпитализированы 14 человек: 12 детей и двое взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской городской клинической больницы №8 Челябинска», — уточнили в пресс-службе.

Пока врачи называют в качестве предварительного диагноза острую кишечную инфекцию неясной этиологии. Источник инфекции устанавливается. Противоэпидемические мероприятия и расследование проводятся совместно с Роспотребнадзором.

По симптомам заболевание похоже на сальмонеллез, а источником могла стать курятина. За помощью к врачам пострадавшие обратились в ночь на 22 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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