Один из пострадавших детей в Копейске находится в реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство здравоохранения Челябинской области заявило о 18 пострадавших в результате массового отравления в детском саду Копейска. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минздрава. Один ребенок помещен в реанимацию. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

«Всего пострадавших 18 человек — 16 детей в возрасте от 2 до 6 лет и два сотрудника. Все заболевшие из разных групп. Госпитализированы 14 человек: 12 детей и двое взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в отделении инфекции детской городской клинической больницы №8 Челябинска», — уточнили в пресс-службе.

Пока врачи называют в качестве предварительного диагноза острую кишечную инфекцию неясной этиологии. Источник инфекции устанавливается. Противоэпидемические мероприятия и расследование проводятся совместно с Роспотребнадзором.

По симптомам заболевание похоже на сальмонеллез, а источником могла стать курятина. За помощью к врачам пострадавшие обратились в ночь на 22 декабря.