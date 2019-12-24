Кремль узнал об увольнении ямальской журналистки, задавшей вопрос президенту

Дмитрий Песков сообщил, что увольнение журналистки — это дело редакции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация президента ознакомилась с информацией о том, что на Ямале уволили журналистку ОГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую, которая задавала вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с прессой уточнил, что в Кремле не знают, почему редакция приняла такое решение.

«Мы видели сообщения. В данном случае не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение, уволилась ли журналистка сама или была уволена. Скорее, это дело редакции. Никаких других объяснений от журналистки мы не видели», — сказал Дмитрий Песков. Он заметил, что на пресс-конференции президенту задавались любые вопросы и Владимир Путин на них открыто отвечал.

Источники «URA.RU» ранее сообщили об увольнении из ОГТРК «Ямал-Регион» журналистки Алисы Яровской, которая задала Владимиру Путину вопрос о проблемах строительства моста через реку Обь. Яровская — не рядовой журналист, она была приглашена на Ямал в марте 2019 года из московского офиса РБК ТВ для работы над политическими программами.

Инсайдеры назвали две основные версии прекращения сотрудничества с Яровской. Одни источники полагают, что поводом стало недовольство местных высокопоставленных лиц — вопрос Яровской был слишком комплиментарным по отношению к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, а он не любит лесть. Другие собеседники «URA.RU» считают, что на решение об увольнении повлияло то, что Алиса Яровская перехватила микрофон у своего коллеги из «Ямал-Региона» Андрея Жижина.

Сама Яровская заявляла «URA.RU», что ушла из телекомпании по собственному желанию.