Журналистку Алису Яровскую уволили с «Ямал-Региона» после вопроса президенту России Фото: скрин трансляции

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании. Поводом стало недовольство властей вопросом, который она задала главе государства. Об этом сообщили источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

Яровская во время пресс-конференции президента сообщила о проблемах строительства моста через реку Обь на Ямале: «Наш губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное для того, чтобы проект состоялся, но мы слышим все меньше разговоров об этом и хотим спросить: нельзя ли подключить федеральную „тяжёлую артиллерию“?» — спросила журналистка.

Президент ответил: «Вы знаете, развитие транспортной инфраструктуры, оно определяется в плановом порядке. И губернаторы, когда они выступают с такими предложениями, обращаются и ко мне, и в правительство Российской Федерации, в Министерство транспорта. Вот так выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост, о котором Вы сказали, — безусловно, один из важных инфраструктурных проектов, потому что „расшивает“ ситуацию в этом регионе России. Выход железной дороги к портам, мимо которых проходит, как Вы сами сказали, Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объёмами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти и инфраструктура. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду».

Собеседник «URA.RU» в округе отметил, что вопрос Яровской негативно оценили высокопоставленные лица. «После пресс-конференции было принято решение прекратить с ней сотрудничество», — рассказал инсайдер.

Другой источник, близкий к правительству округа, которому принадлежит телекомпания, сообщил, что «в правительстве Ямала не приветствуют лесть по отношению лично к губернатору». По его словам, вопросы, с которыми ямальские журналисты поехали на пресс-конференцию, заранее согласовывались с окружным департаментом внутренней политики: все должны были спрашивать о перспективе развития Северного широтного хода-2 (это обычная практика — все екатеринбуржцы ехали с вопросом о федеральном финансировании строительства второй ветки метро).

Собеседник «URA.RU» в телекомпании настаивает, что на решение об увольнении повлияло то, что Алиса Яровская перехватила микрофон у своего коллеги из «Ямал-Региона» Андрея Жижина, которому слово предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это некомандно. Все на это смотрели в прямом эфире», — утверждает источник.

Алиса Яровская — не рядовой журналист телекомпании, а special guest star, приглашенная на Ямал из московского офиса РБК ТВ. С марта 2019 года она снимала для региональной телекомпании программы на политические темы.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» журналистка подтвердила, что уже прекратила трудовые отношения с «Ямал-Регионом». «Я написала заявление об уходе по собственному желанию», — сообщила журналист. На другие вопросы она отвечать не стала.

Получить оперативный комментарий в ОГТРК не удалось. Гендиректор «Ямал-Региона» Эдуард Ярмаметов на данный момент находится в отпуске.