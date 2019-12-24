Глава Югры провела важные переговоры с замом Сечина

Наталья Комарова отметила важную роль компании в развитии региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры будут сотрудничать с «Роснефтью» до 2023 года. Одним из главных направлений совместной работы стала разработка трудноизвлекаемых запасов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил первый вице-президент «Роснефти» Эрик Морис Лирон, поддержка властей часто помогает продлить срок эксплуатации месторождений. «Поддержание уровня добычи и производственной активности на Самотлорском месторождении было бы невозможным без предоставления инвестиционных стимулов со стороны федеральных органов исполнительной власти», — заявил он.

В 2019 году «Роснефть» вложила в развитие региона 2 млрд рублей. Эти деньги были потрачены на городскую инфраструктуру и развитие нефтегазовая отрасль Югры. Глава региона Наталья Комарова отметила, что власти, в свою очередь, создают благоприятные условия для компаний при работе с трудноизвлекаемыми запасами.

Совместное развитие региона продолжится и в 2020 году. Как рассказали в пресс-службе, уже запланировано строительство водоочистной установки в сельском поселении в Нефтеюганском районе и реконструкция локальных очистных сооружений в Ханты-Мансийском районе. Также предусмотрено строительство молодежных образовательных и спортивных центров.