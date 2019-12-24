В Минздраве назвали самый безопасный алкоголь

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Первая встреча нового совместного проекта Свердловской Государственной Филармонии, жилого дома
В новогодние праздники врачи советуют употреблять белое сухое виноФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Минздраве рассказали, какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь. Оказалось, что лучший алкоголь для праздничного стола — это белое сухое вино.

«Наши рекомендации — это сухое белое вино, наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности», — цитирует информационное агентство RNS слова главного внештатного психиатра-нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна.

По словам медика, нельзя употреблять крепкий алкоголь с игристыми винами или любыми другими газированными напитками. В противном случае, газы в напитках приводят к более быстрому всасыванию алкоголя в кровь, что, в свою очередь, приводит к сильному опьянению и потере ориентации во времени и пространстве.

Также Брюн напомнил, что самое важное правило при употреблении алкоголя — это соблюдение меры. В самом лучшем случае, дозировка алкоголя должна быть минимальной, а промежутки между его приемами как можно более длинными.

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