На Ямале родители раскритиковали врача, который предсказал подростку скорую смерть

Специалиста из больницы Салехарда винят в нарушении медицинской этики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются на врача-педиатра, который грубит пациентам, а также нарушает правила медицинской этики. Об этом «URA.RU» сообщила Анастасия, чья семья столкнулась с проблемой.

«Сестра стала падать в обмороки, проходила врачей. Были шумы в сердце. Пошла с крестной вновь на прием к детскому кардиологу, мы с мамой на работе были. Врач орала на крестную, что она якобы никто и может вообще ей (врачу — прим. редактора) ничего не говорить», — рассказала собеседница агентству.

По словам Анастасии, врачи целый год не могли поставить ее сестре верный диагноз, из-за чего сейчас жизнь подростка на грани. А на последнем приеме детский кардиолог заявила ребенку, что ей осталось жить около года. Девочке просто выписали таблетки, «чтобы дожила до операции». Тему подняли и в местных пабликах в социальной сети «Вконтакте».

«„Уважаемая“ А.Н.Л. отвратительный врач, у меня просто шок, как можно было при ребенке говорить, что ребенок может не дожить до 15 лет, это просто уму непостижимо, еще и орать как потерпевшая, вы не имеете на это никакого права!» — указано в анонимном посте в социальной группе «Подслушано Салехард».

Фамилию врача в посте скрыл администратор. Несмотря на это, пользователи поняли, о ком идет речь, и поддержали автора. «При всех ее степенях и квалификациях, ей не только профессионального этикета не хватает, ей вообще походу нервишки подлечить хорошенько надо! Корона от этого не упадет!» — написал Виталий Кромм. Ямальцы намерены обращаться в высшие инстанции.

В окружной больнице «URA.RU» сообщили, что они заинтересованы в урегулировании конфликта. Для принятия мер и недопущения подобных случаев просят автора поста обратиться в приемную главного врача. Как только (и если) это произойдет, начнется предметный разбор ситуации.