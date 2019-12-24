Владимира Путина возмутило желание посла Польши установить памятник Гитлеру
Президент России Владимир Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве в 40-х годах прошлого века. Российский лидер назвал его антисемитской свиньей на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
«Сволочь, свинья антисемитская», — цитирует ТАСС президента. По словам Путина, посол полностью поддерживал идею высылки евреев в Африку и прочие издевательства над еврейским народом.
Ранее президент России назвал резолюцию ЕС о том, что следует приравнять нацизм и фашизм к советскому режиму абсолютно некорректной, передает телеканал 360.