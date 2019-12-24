Путин назвал посла Польши сволочью и антисемитской свиньей. ВИДЕО

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимира Путина возмутило желание посла Польши установить памятник ГитлеруФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски, который хотел поставить памятник Гитлеру в Варшаве в 40-х годах прошлого века. Российский лидер назвал его антисемитской свиньей на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Сволочь, свинья антисемитская», — цитирует ТАСС президента. По словам Путина, посол полностью поддерживал идею высылки евреев в Африку и прочие издевательства над еврейским народом.

Ранее президент России назвал резолюцию ЕС о том, что следует приравнять нацизм и фашизм к советскому режиму абсолютно некорректной, передает телеканал 360.

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