Участника беспорядков в Москве, ударившего росгвардейца, отправили в колонию

Мещанский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима Максима Суровцева, участника несогласованной акции, прошедшей 27 июля. Он обвинялся в нападении на сотрудника Росгвардии (ч.1 ст. 318 УК РФ).
«Прокурор Лариса Сергуняева требовала приговорить Суровцева к четырем годам лишения свободы», — передает корреспондент газеты «Коммерсант» из зала суда. Как уточняет издание, Суровцев участвовал в шествии на Тверской улице, там он ударил росгвардейца металлическим ограждением, а после пытался заблокировать путь сотрудникам полиции.
Летом в столице России прошло несколько несанкционированных протестных акций. Некоторых их участников задержали и приговорили к лишению свободы. Максима Суровцева разыскали лишь в конце ноября, благодаря показаниям свидетелей и записям с камер видеонаблюдения.