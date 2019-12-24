Участника беспорядков в Москве, ударившего росгвардейца, отправили в колонию

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Несанкционированная акции оппозиции
Максима Суровцева обвинили в нападении на росгвардейцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мещанский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима Максима Суровцева, участника несогласованной акции, прошедшей 27 июля. Он обвинялся в нападении на сотрудника Росгвардии (ч.1 ст. 318 УК РФ).

«Прокурор Лариса Сергуняева требовала приговорить Суровцева к четырем годам лишения свободы», — передает корреспондент газеты «Коммерсант» из зала суда. Как уточняет издание, Суровцев участвовал в шествии на Тверской улице, там он ударил росгвардейца металлическим ограждением, а после пытался заблокировать путь сотрудникам полиции.

Летом в столице России прошло несколько несанкционированных протестных акций. Некоторых их участников задержали и приговорили к лишению свободы. Максима Суровцева разыскали лишь в конце ноября, благодаря показаниям свидетелей и записям с камер видеонаблюдения.

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