Тюменские лингвисты дали неожиданное объяснение именам героев саги о Гарри Поттере

Тюменские лингвисты обнаружили неожиданное в тексте саги о Гарри Поттере Фото: depositphotos.com

Филологи из Тюменского государственного университета обнаружили, что имена двух героев знаменитой саги Джоан Роулинг о Гарри Поттере имеют отсылки к книге Агриппы фон Неттесгейма «Оккультная философия». Информация об этом содержится в научной статье лингвистов Тамары Хвесько и Светланы Третьяковой, опубликованной в материалах Международного конгресса по когнитивной лингвистике.

«Тот, кто увлекается оккультизмом, […] разгадает тайный смысл имен Albus [Дамблдор] и Rubeus [Хагрид]. Фигура „Albus“ в геомансии [оккультный обряд гадания] символизирует белую энергию, превращающую страдание в счастье, фигура „rubeus“ — красную, необузданную, первозданную энергию», — сообщают они на страницах научной статьи. Филологи уверены, что значение этих имен останется «за пределами понимания подавляющего большинства читателей», а из-за этого якобы часть заложенного в книги смысла не доходит до читателей.

Также лингвисты приводят варианты расшифровки имен героев книг о Гарри Поттере. К примеру, Voldemort по их версии переводится с французского как «полет смерти/мертвеца», Malfoy — бесчестный (буквально — «(ему) плохая вера»), Dumbledore как шмель — из-за того, что «профессор Дамблдор любит ходить и напевать (гудеть) себе под нос». Впрочем, все эти имена с момента публикации книг неоднократно исследовались поклонниками саги.

Связаться с кафедрой иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации экономико-правовых направлений ТюмГУ, где работают лингвисты, редакции не удалось.