У бывшего замгубернатора Курганской области прошли обыски

В квартире экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина прошли обыски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина. В региональном СУ СК подтвердили проведение следственных действий в Кургане и Шадринске.

«В Кургане и Шадринске обыски проводились совместно с УФСБ. В интересах следствия подробности уголовного дела не разглашаются», — уточнили в пресс-службе областного Следственного комитета.

По данным инсайдеров, интерес силовиков связан с делом бывшего главы Кетовского района Александра Носкова, которого задержали сотрудники регионального УФСБ. «Носков сейчас находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятно, он мог начать давать показания на бывшего замгубернатора», — предположил источник.

Носков фигурирует по делу о строительстве водопровода в селе Кетово, который так и не начал работать. По версии обвинения, недостроенный водопровод подрядчику — шадринской компании «Мультипласт» оплатил экс-глава Кетовского района Александр Носков. Инженерное сооружение строилось по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», которую курировал бывший первый заместитель губернатора, директор департамента АПК Сергей Пугин.