Жители «курганской Рублевки» останутся без воды из-за банкротства скандальной компании

Жители Кетовского района не могут дождаться подачи воды из нового водопровода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания «Мультипласт», строившая водопровод в Кетово (Курганская область) с 2015 года, признана банкротом. Данное решение опубликовано на сайте Арбитражного суда региона. Кетовский район называют «курганской Рублевкой» из-за дорогих земельных участков.

«Задолженность компании — 138 миллионов рублей, в том числе по заработной плате, — уточнили „URA.RU“ в компании арбитражного управляющего. — Большая часть задолженности — по кредитам „Кетовскому коммерческому банку“».

Кетовская администрация обвинила «Мультипласт» в незаконном получении 29 млн рублей. Но если Арбитражный суд удовлетворит иск, запуску водопровода это не поможет, говорят представители управляющего. «Кетовскую администрацию включат в третью очередь кредиторов. В первую очередь попадают долги по налогам, по зарплате, потом все остальные», — добавили в офисе управляющего. Имущество компании оценивается в 125 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что по версии обвинения недостроенный водопровод оплатил «Мультипласту» экс-глава Кетовского района Александр Носков. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Сотрудники ФСБ задержали Носкова в сентябре. В поле зрения следователей может попасть и бывший замгубернатора Сергей Пугин — он курировал проект «Устойчивое развитие сельских территорий», по которому строился водопровод.