Источник: к бывшим замам курганского губернатора придут силовики

Александр Носков задержан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фигурантами уголовного дела бывшего главы Кетовского района Александра Носкова, которого задержали накануне, могут стать бывшие замы губернатора Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Строительство водоканала в Кетово проходило по программе, которую курировал департамент АПК и его тогдашний руководитель Сергей Пугин. В стороне также не мог остаться директор департамента строительства», — сообщил собеседник агентства. Уголовное дело, согласно данным источников, касается событий 2015—2017 годов, до октября 2016 года пост директора департамента строительства занимал Нияз Юсупов, затем его сменил Роман Ванюков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

По данным инсайдера, допросы фигурантов состоятся в ближайшее время. Также ожидается, что 20 сентября суд выберет меру пресечения для Носкова, в ходе заседания могут быть оглашены подробности обвинения. На момент публикации в суды в Кетово и Кургане ходатайство о выборе меры пресечения не поступало.

О задержании Носкова ранее сообщили информированные источники. В 2017 году экс-чиновника уже признали виновным в трех взятках по 100 тысяч рублей, которые были получены в 2013 году, когда Носков был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона в качестве возмещения ущерба государству.