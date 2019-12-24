Лидер «Трезвой России» резко ответил на заявления Минздрава о безопасном алкоголе

Заявления главного нарколога РФ Евгения Брюна о безопасном алкоголе чреваты последствиями и не соответствуют статусу профессионала. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
По словам Хамзаева, утверждение, что белое сухое вино лучше другого алкоголя сродни сравнению различных видов наркотиков или рассуждению на тему уровня их опасности. «Заявления из области шоу-бизнеса не соответствуют профессиональной этике и задаче по защите здоровья граждан. Он ведь врач, а не политик и не скоморох. Минздрав официально уже давно заявляет, что безопасных доз алкоголя не существует. Он должен был склонять россиян не прикасаться к алкоголю, а не говорить, какой алкоголь якобы безвреднее», — заявил Хамзаев.
Лидер «Трезвой России» напомнил о цифрах, которые специалисты получают после новогодних праздников. По словам Хамзаева, по подсчетам специалистов, каждый год в период новогодних праздников из-за употребления алкоголя в России гибнет от 15 до 18 тысяч человек.
Ранее «URA.RU» писало, что главный нарколог РФ Евгений Брюн назвал самый безопасный алкоголь, который посоветовал пить в новогодние праздники. По его мнению, этим напитком является белое сухое вино. Он посоветовал выпивать один-два бокала, при этом не употреблять газированных напитков и побольше двигаться.