Пермский министр оказался владельцем многомиллионного бизнеса

Глава министерства ЖКХ Прикамья Александр Шицын является соучредителем двух частных организаций Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Александр Шицын, который больше года работает в статусе «и.о.», является совладельцем двух частных компаний. Соответствующие записи содержатся в едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ). По данным картотеки СБИС, годовой оборот одной из компаний превышает 35 млн рублей.

«Уставный капитал ООО „Завод ‚Уралнефтемаш‘ — 1 000 000 рублей, доля Шицына Александра Борисовича — 340 000 рублей (34%), уставный капитал ООО ‚УПТК ‚Нефтегазстрой‘ — 10000 рублей, доля Шицына Александра Борисовича — 8000 рублей (80%), собственная доля ООО — 2000 рублей (20%)“, — сказано в выписках из ЕГРЮЛ от 24 декабря 2019 года.

По данным картотеки СБИС, ООО «Завод «Уралнефтемаш» последние четыре года показывает обороты на уровне 30 миллионов рублей, директором данной организации является Василий Булатов. Второй организацией руководит Анна Рожкова, но счета ООО арестованы налоговой еще в декабре 2014 года.

В пресс-службе министерства ЖКХ сообщили «URA.RU», что Шицын передал доли в доверительное управление. «В соответствии с действующим законодательством, еще с 2009 года все доли предприятия переданы в доверительное управление», — пояснили в ведомстве. При этом там не ответили на уточняющий вопрос «URA.RU» о том, почему до сих пор соответствующие изменения не отображаются в ЕГРЮЛ. Также, по данным налоговой, ООО «УПТК «Нефтегазстрой» создано после 2009 года — 19 февраля 2010 года. В это время Шицын уже занимал должность главы Александровского муниципального района Пермского края.

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