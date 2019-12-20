У пермского министра нашли стрелковый бизнес

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров является совладельцем частной организации. В Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) есть данные, что ему принадлежит 15% доли в ООО «Спортивный стрелково-стендовый комплекс «Снайпер».
«Уставный капитал ООО СССК «Снайпер» — 15000 рублей, доля Мишуринских Андрея Станиславовича — 750 рублей (5%), доля ООО «Торговый дом «Охота» — 1500 рублей (10%), доля Колмогорова Андрея Валерьевича — 2250 рублей (15%), доля директора компании Лопаева Сергея Васильевича — 4500 рублей (30%), доля Чащина Александра Дмитриевича — 6000 рублей (40%)», — сказано в выписке из ЕГРЮЛ от 20 декабря 2019 года.
Колмогоров стал министром строительства 8 октября 2019 года и в соответствии с законом не может заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в деятельности коммерческих организаций. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства Прикамья.
В пресс-службе министерства строительства Прикамья сообщили «URA.RU», что Колмогоров еще до назначения на должность министра заключил договор доверительного управления на свою долю в ООО «СССК «Снайпер». Вместе с тем, сведений о том, что доля Колмогорова действительно передана в доверительное управление, в выписках из налоговой нет.