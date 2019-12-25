Мэр Челябинска ответит перед ревизорами за ошибки предшественников

Анатолий Векшин и Наталья Котова впервые примут участие в областной коллегии КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллегия Контрольно-счетной палаты Челябинской области, на которой будет заслушан отчет о проверке мэрии Челябинска, инициированной губернатором Алексеем Текслером, состоится 25 декабря. Как сообщили «URA.RU» в КСП, в коллегии примут участие представители всех силовых структур. Наталья Котова впервые примет участие как глава города. Также впервые придет на заседание вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин.

«Согласно регламенту, все акты сразу же передаются в правоохранительные органы», — заявили «URA.RU» в палате. В КСП не стали уточнять, какие именно силовики придут на заседание. По данным источников «URA.RU», свое участие подтвердили представители прокуратуры, УФСБ, следственного управления и руководителя управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону.

«Отчет о проверке мэрии превышает 100 страниц. Очень много нарушений связаны с периодом, когда городом руководил Евгений Тефтелев, а потом Владимир Елистратов. Но предписание, так положено, вручат Котовой, для устранения выявленных нарушений», — рассказал «URA.RU» источник в правительстве области.

Проверку мэрии инициировал сам Текслер после того, как отправил в отставку главу города Елистратова. Вместе с аудиторами КСП в мэрию пришли и представители силовых структур.

Часть актов КСП уже переданы силовикам. Проверка расходования средств при строительстве школы в Парковом, поводом для возбуждения уголовных дел в отношении экс-мэра Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова.