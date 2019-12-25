Диакон Кураев рассказал, как россиян могут обманывать в храмах

Монахи не всегда сами зачитывают заказанные молитвы, утверждает Андрей Кураев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соборные молитвы, которые заказываются верующими в храмах, часто зачитываются не священниками, а простыми паломниками. Об этом журналистам рассказал протодиакон Андрей Кураев, комментируя появление в России онлайн-сервисов для исповеди или заказа молитвенных услуг.

«Беда в том, что даже если это делается не онлайн, то в 90% случаев заказ молебна за кого-то — это тоже мошенничество», — сказал Кураев в беседе с газетой «Известия». По его словам, он столкнулся с этим в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Стоя у алтаря к паломнику может подойти монах и вручить пачку записок, чтобы тот молился.

«Люди хотели, чтобы монахи поминали их близких, а те это скидывают на паломников. В больших многолюдных храмах происходит то же самое», — добавил протодиакон.

Между тем, издание отмечает, что в интернете появились десятки сайтов, которые предлагают верующим заказать молитву с телефона, исповедоваться в чате или поставить свечу в каком-либо известном храме. В РПЦ предупреждают, что вместе с такими сервисами появляются и мошеннические порталы, продающие несуществующие услуги. Причем в канун праздников вроде Рождества и Пасхи таких становится больше. Кроме того, церковь озабочена и этической стороной вопроса. По словам священников, откупаясь от религиозных обрядов, люди отрываются от религиозной жизни.