«Лукойл» не заинтересован в покупке Антипинского НПЗ

«Лукойл» не заинтересован в Антипинском НПЗ Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

«Лукойл» не собирается покупать новые активы в нефтепереработке в России. Такое заявление сделал глава нефтяной компании Вагит Алекперов, говоря об Антипинском НПЗ.

«Мы не заинтересованы в увеличении нефтепереработки на территории России. Главное для нас — доведение до идеала наших собственных заводов», — сказал топ-менеджер, отвечая в интервью газете « Коммерсант» на вопрос о том, заинтересована ли компания в Антипинском НПЗ.

Нефтеперерабатывающий завод, напомним, был признан банкротом 3 сентября. Его бывший директор Геннадий Лисовиченко, в отношении которого возбуждено два уголовных дела, скрывается от следствия за границей. Теперь предприятие готовят к продаже. Это «URA.RU» подтверждал основной кредитор завода — «Сбербанк». Предполагаемым покупателем называли нефтяной холдинг «Лукойл».