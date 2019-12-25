24 декабря 2019

«Лукойл» не заинтересован в покупке Антипинского НПЗ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
«Лукойл» не заинтересован в Антипинском НПЗФото: Эдуард Богданов © URA.RU
новость из сюжета
Банкротство Антипинского НПЗ

«Лукойл» не собирается покупать новые активы в нефтепереработке в России. Такое заявление сделал глава нефтяной компании Вагит Алекперов, говоря об Антипинском НПЗ.

«Мы не заинтересованы в увеличении нефтепереработки на территории России. Главное для нас — доведение до идеала наших собственных заводов», — сказал топ-менеджер, отвечая в интервью газете «Коммерсант» на вопрос о том, заинтересована ли компания в Антипинском НПЗ.

Нефтеперерабатывающий завод, напомним, был признан банкротом 3 сентября. Его бывший директор Геннадий Лисовиченко, в отношении которого возбуждено два уголовных дела, скрывается от следствия за границей. Теперь предприятие готовят к продаже. Это «URA.RU» подтверждал основной кредитор завода — «Сбербанк». Предполагаемым покупателем называли нефтяной холдинг «Лукойл».

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...