Кудрин напомнил о решении Путина, которое спасло экономику России

По мнению Кудрина, создание резервных фондов спасло российскую экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику во время кризиса 2008 года. Такое мнение выразил бывший министр финансов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда (СФ)», — цитирует Кудрина РИА «Новости». Он добавил, что с подачи Путина также появились Резервный фонд и Фонд национального достояния. По словам председателя Счетной палаты, эти шаги позволили российской экономике пережить кризис 2008 года без сокращения зарплат россиян.

В 2008 году к началу кризиса в Стабилизационном фонде хранились значительные резервы. Затем правительство разделило СФ на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Власти брали деньги из Резервного фонда и это помогло выполнить все обязательства бюджета.

К 2018 году Резервный фонд прекратил существование. Сейчас правительство направляет нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния. По данным Минфина РФ, на 1 декабря его объем составлял 124 миллиарда долларов.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что из-за слабого качества госуправления непотрaченные рaсходы федерaльного бюджетa могут достигнуть 1 триллиона рублей по итогaм 2019 годa, напоминает «Национальная служба новостей».