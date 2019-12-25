В Югре от пенсионера требуют вернуть почти 400 тысяч рублей пенсии

Житель Сургута шесть лет получал льготы как инвалид и ветеран труда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Центр социальных выплат судится с сургутским пенсионером, который несколько лет получал деньги одновременно как инвалид и ветеран труда. Учреждение требует вернуть 380 тысяч рублей по лишней льготе, рассказал СургутИнформТВ.

«На меня три иска предъявили, общая сумма на 380 тысяч», — рассказал житель Сургута. Такую сумму мужчина излишне получил по одной из двух льгот с 2013 года. По закону, он мог рассчитывать на получение только одной из них. Мужчине предложили добровольно написать заявление и вернуть деньги, которые будут частями вычитаться из его пенсии. От сделки он отказался. Первым двум искам ход не был дан, третий суд удовлетворил. Пенсионер это решение обжаловал.

Сейчас продолжаются разбирательства. В частности, у суда есть вопросы и к социальной службе, которая только сейчас решила взыскать деньги. Выплаты мужчина перестал получать еще летом. При этом повестку в суд, как утверждает пенсионер, он не получал. Решение было вынесено без его участия 5 ноября.

В центре социальных выплат Сургута на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.