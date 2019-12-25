24 декабря 2019
23 декабря 2019

Спасатели в Тюмени нашли погибшего при пожаре в хостеле

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пожарный, деревянный дом, пожар, горящий дом
В сгоревшем частном доме располагался хостелФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени при пожаре в частном доме, в котором располагался хостел, погиб один человек, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками МЧС, работавшими на месте пожара.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело по факту гибели человека еще не возбуждено. «Пока идет доследственная проверка», — рассказала информагентству представитель СК Олеся Евсеева. Более подробную информацию о произошедшем она обещала предоставить позже. В пресс-службе регионального ГУ МЧС не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Пожар в частном доме произошел вечером 24 декабря. По словам местных жителей в паблике «ЧС Тюмень», в здании располагался хостел. Очевидцы сообщили, что от огня пострадали все три этажа и крыша здания. Сообщается о нескольких пострадавших. В пресс-службе областного минздрава не ответили на звонок «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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