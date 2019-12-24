Пермский градозащитник нашел в Перми поезд, который не должен ходить через город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский градозащитник Денис Галицкий обнаружил поезд, которому «запрещено» ходить через Пермь. Общественник сообщил об этом в соцсетях. Он обратил внимание на то, что расписание движения поезда, следовавшего через Пермь, 23 декабря изменилось — из него убрали остановку Пермь-2 (ж/д вокзал). Однако поезд на нее все равно прибыл. По словам Галицкого, речь идет о фирменном поезде №12 сообщением Москва—Новый Уренгой.

«Поезд по расписанию прибыл на перрон Горнозаводского направления. Проводники как обычно открыли двери, но предупредили пассажиров не отходить, так как „остановки тут как бы нет“. Вагоны почти пустые, но в кассе билетов не продают, так как его как бы тут нет, так как это огорчает нашего губернатора. Остановку все называют „технической“», — указал Галицкий.

Общественник также предположил, что остановка поезда в Перми не указана в расписании, потому что губернатор Прикамья Максим Решетников «не хочет его видеть».

В пресс-службе Свердловской железной дороге на звонок «URA.RU» не ответили. Корреспондент агентства направил письменный запрос с просьбой прокомментировать указанную информацию. Ранее стало известно, что краевые власти намерены закрыть железнодорожную ветку Горнозаводского направления, которая проходит вдоль набережной Камы в Перми.

По задумке чиновников, поезда должны заменить скоростные трамваи. Инициатором этой идеи является глава региона Максим Решетников. В пресс-службе министерства транспорта Прикамья «URA.RU» затруднились назвать точную дату закрытия железнодорожных путей, указав, что «данный вопрос сейчас рассматривается Министерством транспорта РФ».

Пермский общественник нашел поезд, которого не должно быть в Перми Фото: страница Дениса Галицкого «Вконтакте»