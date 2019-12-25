Автор идеи о новогоднем капитале объяснил, как пенсионеры смогут потратить деньги

Борис Чернышов не исключает, что его обращение в Госдуму рассмотрят до Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новогоднюю выплату для пенсионеров в случае, если ее одобрят, можно будет потратить на что угодно, рассказал «URA.RU» автор инициативы депутат Госдумы Борис Чернышов. По его словам, никто не будет проверять, куда пойдут деньги.

«[Потратить можно] на что угодно, это же все связано с праздниками. Может купить себе одежду, подарок на Новый год, накрыть стол для знакомых и друзей», — пояснил Чернышов. Он отметил, что выплата будет своеобразным подарком для пенсионеров к праздникам.

Чернышов пояснил, что предложил ввести выплату именно для одиноких пенсионеров, у которых нет семьи и родственников. «[Размер новогоднего капитала] будет зависеть средней пенсии в регионе», — рассказал собеседник информагентства. Депутат не исключил, что его обращение могут рассмотреть и до Нового года.

Как писало «URA.RU», Чернышов направил в Госдуму обращение выдавать деньги пенсионерам на проведение новогодних праздников. Свою инициативу он аргументировал тем, что празднование Нового года не должно наносить ущерб бюджеты пенсионеров, напоминает агентство Nation News.