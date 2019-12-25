Депутат Госдумы предложил создать для пенсионеров новогодний капитал

Борис Чернышов предложил давать деньги пенсионерам на празднование Нового года Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Госдуме предложили давать деньги пенсионерам на проведение новогодних праздников. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в тексте обращения. Чернышов добавил, что новогодний капитал следует привязать к средней сумме пенсии по регионам РФ.

По его мнению, средства необходимо выплачивать одиноким пенсионерам. Выплаты должны быть потрачены на необходимые продукты и атрибуты праздника. Депутат отмечает, что празднование Нового года не должно наносить ущерб бюджеты пенсионеров.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что у россиян есть возможность повлиять на размер собственной пенсии и получать на 40% и даже на 100% больше. Чем позже человек уходит на заслуженный отдых, тем больше выплат ему положены от государства, сообщает «Утро.ру».